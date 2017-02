L'attaccante bulgaro Valeri Bojinov, ex Juventus, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "E' vero che alla Juve interessa il difensore centrale serbo del Partizan Belgrado, Nikola Milenkovic (classe 1997)? Ci sono molti giocatori bravi e giovani qui con noi: lui, Mihajlovic, Vlahovic. Ma per lui, Milenkovic, credo manchi solo l’ufficialità, credo sia praticamente fatto per giugno. E’ un difensore veramente valido. Pensi che nei ritiri lui dorme in camera con me: il primo giorno arriva e lo scopro disordinatissimo, lo prendo da parte e gli dico: 'Non vorrai mica andare da Buffon senza diventare ordinato vero? La Juventus è la Juventus'. Mi fa mille domande sui bianconeri, abbiamo visto anche l’ultimo Juve-Milan insieme. E’ un giocatore davvero interessante".