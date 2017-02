Voluto, prenotato, preso. La Juventus considera un vero e proprio colpo quello messo a segno in questo mercato invernale per il futuro: Mattia Caldara è il difensore su cui puntare forte per i prossimi anni, una cifra importante investita per prenderlo dall'Atalanta e vincere la concorrenza di mezza Serie A, dall'Inter alla Roma passando per il Napoli, tutte interessate. E adesso, la Juve fa un passo ulteriore. Perché è vero, Caldara è destinato ad arrivare nel giugno del 2018; ma Marotta non ha mai escluso l'ipotesi di anticiparne il rientro a Torino già dalla prossima estate, qualora fosse necessario.



OSSERVATI SPECIALI - Uno scout bianconero infatti seguirà ancora da vicino l'Atalanta. Per monitorare i progressi di Caldara e decidere nel prossimo maggio se chiederne l'arrivo anticipato oppure lasciarlo ancora a Bergamo per giocare da titolare fisso, dipenderà anche dal rendimento dell'attuale pacchetto difensivo della Juventus. Intanto, Mattia sarà un osservato speciale con queste due piste in piedi: subito alla Juve, oppure ancora all'Atalanta per maturare. Osservato proprio come il compagno e amico Filippo Melegoni, centrocampista classe '99 che Gasperini ha già lanciato tra i grandi. La Juve lo conosce da tempo, i suoi progressi a livello giovanile sono fuori dal comune, adesso bisognerà testarlo in queste prime prove di personalità. Senza fretta, la Juventus prende nota e apprezza il suo talento. Ma l'Atalanta si coccola il suo ennesimo gioiello, con gli occhi addosso delle big.