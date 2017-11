E' Bologna-Crotone il primo anticipo della 12esima giornata di Serie A. Una sfida fondamentale per la zona salvezza da cui, da un lato la squadra di Donadoni sta cercando di tirarsi fuori definitvamente e dall'altro gli uomini di Nicola stanno provando a distaccarsi.



Il Bologna ha vinto entrambe le sfide contro il Crotone nello scorso campionato, entrambe col punteggio di 1-0. Il Bologna arriva da tre sconfitte consecutive in campionato, dopo che aveva trovato il successo nelle precedenti tre gare: nelle ultime quattro partite ha sempre subito gol. Il Crotone ha guadagnato solo uno dei suoi nove punti in questo campionato in trasferta (1N, 4P): 13 gol subiti in cinque gare dai calabresi lontano dallo Scida. Nessuna squadra ha effettuato meno tiri totali in questo campionato di Bologna e Crotone (108 entrambe).