A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Inter a San Siro, Marco Di Vaio, team manager del Bologna, ha presentato il match a Premium Sport: "Dobbiamo metterli sotto pressione, veniamo da un momento non facile, abbiamo la possibilità di fare punti contro una grande squadra, dobbiamo giocarcela a viso aperto contro una squadra forte che nonostante l'assenza di Icardi ha giocatori forti che saranno super concentrati, bisogna avere la sfrontatezza per venire qua e giocarcela al 100%".



VERDI - "Sta recuperando, ci dispiace per l'infortunio che ha subito a Napoli perché rimarrà fuori qualche partita. Ha fatto una scelta importante a gennaio su cui si è discusso molto, a volte anche in maniera impropria ma siamo contenti perché ci dà forza, dà forza a questo gruppo e ci dà convinzione, la cosa che vogliamo di più è crescere fino alla fine del campionato, vogliamo migliorare a partire dalla gara di oggi".



CRITICHE - "Non possiamo fare alcuno appunto, la squadra si allena bene con voglia, con disciplina ma a volte è mancata la determinazione di voler portare a casa i punti a tutti i costi, la domenica non riusciamo a trasformare nelle partite il lavoro fatto in settimana".



DESTRO - "Ha qualcosa più degli gli altri il mister lo ha sempre sottolinea ma ci sono momenti che vanno interpretati e il mister sceglie come affrontarli. Mattia fa parte di questo gruppo e bisogna pensare come gruppo, per spostare l'asticella più in alto bisogna pensare da gruppo, Mattia avrà la possibilità di mostrare le sue qualità, non c'è alcun problema ora il mister ha scelto questa formazione, Mattia ci darà una mano oggi e fino alla fine del campionato, ma come gruppo dobbiamo pensare di fare qualcosa in più per arrivare tra le prime dieci".



SCUDETTO - "Chi lo vince? Bella domanda, ieri il Napoli ha dato una grande prova di forza dopo un primo tempo difficile, nonostante gli infortuni soprattutto quello di Ghoulam, ha dato una grande prova di forza e di maturità. Secondo me tutto di deciderà nello scontro diretto, sarà decisivo".