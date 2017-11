L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona ed è tornato sulla decisione di non accettare l'offerta del presidente federale Tavecchio per succedere a Conte alla guida della Nazionale: "Il passato è passato, io allora feci una scelta: dire no alla Nazionale non è semplice per nessuno, ma la scelta di rispettare il contratto con il Bologna la rifarei. Ringrazio Tavecchio per la stima e la considerazione".



Sulla partita con i gialloblù e le scelte di formazione: "Abbiamo bisogno di fare punti. Dopo quattro sconfitte, banalmente anche un punto sarebbe meglio di niente, ma vogliamo entrare in campo con la voglia di vincere e la giusta mentalità. Vogliamo partire forte. Quella di domani sarà una partita delicata sia per noi che per il Verona. Durante la sosta si sono allenati tutti bene e anche Mattia l'ho visto molto meglio. Le sue difficoltà nascono dalla continuità nel lavoro settimanale e in questo senso ho avuto risposte che volevo, mi è piaciuto".