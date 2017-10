Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, in vista del match di domani, contro la Lazio, ha parlato in conferenza stampa.



Sulle condizioni dei giocatori: "Mancherà Palacio, contiamo su chi finora ha avuto meno spazio e ora avrà le sue opportunità. Adam Nagy sta bene, quanto prima avrà le sue chances. Ieri Maietta ha avuto ancora un fastidio, ha un po' di dolore. Falletti è tornato in piena efficienza, per me è un arma in più da usare".



Sulla formazione e la Lazio: "Oggi voglio vedere i ragazzi pimpanti e vogliosi. Poi farò le scelte. La squadra finora ha impattato bene tutte le partite, veniamo da una gara alla pari con l'Atalanta, per domani serve di più contro la Lazio se vogliamo fare risultato".



Su Immobile: "Quando trovi giocatori come immobile serve tanta attenzione e spirito collaborativo, è uno che ha tanta fame di gol".