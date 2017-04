Queste le parole di Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, a Rai Sport, dopo la sconfitta contro la Roma: "Peccato, abbiamo due gol su un tiro della Roma, Fazio ha segnato in maniera semplice, sul secondo siamo stati un po' ingenui sull'1-0 invece la gara sarebbe stata ancora aperta. I cambi sono stati condizionati da scelte obbligate e questo ha influito contro un avversario forte come la Roma, sono più soddisfatto per la prestazione di oggi che quella di domenica contro la Fiorentina. Troppe distrazioni? Nessuna distrazione, una palla che rimane lì non è una distrazione, sul contropiede è normale che una squadra in svantaggio presti un po' il fianco, dobbiamo essere più accorti".