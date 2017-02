Blerim Dzemaili è una delle più piacevoli sorprese della stagione per il Bologna. Per l'anno che verrà, c'è già un accordo per spedirlo al Montreal Impact di Saputo, proprietario che condivide i due club. Un'intesa trovata da quando Dzemaili è arrivato a Bologna, un anno in rossoblù e poi in Canada. Ma non è escluso che possa prolungare di un'altra stagione la permanenza alla corte di Donadoni, visto il buon rendimento.