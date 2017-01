Mirante 5,5: rischia in uscita su Sau in avvio di match, poco dopo viene salvato dal palo sul tiro a giro del folletto sardo. Si disimpegna bene sui tentativi di Sau e Tachtsidis nella ripresa. Da rivedere nel gol di Borriello in pieno recupero.



Krafth 5: soffre la mobilità di Sau per tutto l'arco della gara. Nel finale commette un fallo da ultimo uomo al limite dell'area: cartellino rosso e punizione dalla quale nasce il gol del pareggio.



Oikonomou 5,5: prestazione di alti e bassi per il centrale greco. Soffre la fisicità di Borriello e va in apnea ogni qualvolta Sau decide di puntarlo.



Maietta 6,5: fa buona guardia negli ultimi 30 metri. Il cartellino giallo del primo tempo lo condiziona per il resto della partita. Tutto sommato prestazione solida.



Masina 6: prova sufficiente per il laterale mancino di Donadoni. Argina bene le sgroppate di Isla e Pisacane ed è propositivo in fase di possesso.



Donsah 5,5: primo tempo da dimenticare per l'ex della gara. Soffre tremendamente la marcatura di Dessena e non riesce ad incidere come dovrebbe.



Pulgar 6: svolge il compitino senza mai strafare. Sbaglia qualche passaggio di troppo anche a causa del costante pressing di Di Gennaro. Nel finale gestisce bene le energie.



Nagy 6: buona prestazione del talento ungherese. Dai suoi piedi passano quasi tutte le azioni offensive del Bologna. Manca però di lucidità negli ultimi metri.



(dal 72' Viviani 4,5: gioca poco meno di venti minuti, Quanto basta per rendere disastroso il suo pomeriggio al Sant'Elia. Si fa espellere all'88' per un bruttissimo fallo a centrocampo.)



Di Francesco 5,5: non sfonda mai sull'out di destra. Prova qualche sortita offensiva ma senza esito positivo. Costretto a sacrificarsi spesso in copertura, raddoppiando costantemente su Sau. Per lui giornata difficile.



(dal 62' Verdi 6: torna dal lungo infortunio e la condizione non può essere quella ottimale. Mette in campo da subito tutta la sua qualità.)



Destro 6,5: si sbatte in attacco contro i centrali sardi, è letale al 64' quando insacca per l'1-0 felsineo, spezzando il digiuno che durava dallo scorso 20 novembre.



(dall'89' Torosidis SV)



Krejci 6: primo tempo incolore, aumenta i giri del motore nella ripresa. Suo l'assist al bacio per il gol di Destro del momentaneo 1-0.





All. Donadoni 5,5: il suo Bologna butta al vento il primo tempo, soffrendo il palleggio del Cagliari senza mai provare a ripartire. Molto meglio nella ripresa, quando alza il baricentro della sua squadra, costringendo i sardi a tentare la giocata difficile.