L'allenatore del Bologna, Roberto Donadoni ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del recupero di campionato con il Milan: "Come ho detto ai miei giocatori, l'unico modo per riscattare la sconfitta col Napoli è pensare al Milan. Serve cattiveria e una prestazione di spessore, poi voglio attenzione per leggere in anticipo le situazioni in campo. Chi non ha questi atteggiamenti non gioca. Il Milan è reduce da un momento complicato come noi, ma è una squadra dal valore indiscutibile che ci darà del filo da torcere" .



"L'arbitro? Ben venga Doveri, sera sarà un test importante anche per lui. È giusto ricordare cosa successe con lui in Bologna-Milan dell'anno scorso, ma non posso pensare che un uomo non faccia il suo mestiere. Anzi, sono certo che ci sia assoluta onestà sulle decisioni che prenderà in campo".