In vista della partita Bologna-Roma, Spalletti fa i conti con il problema muscolare di Emerson Palmieri. Si tratta di “tendinite del retto femorale sinistro”. Il difensore non ce la farà ad essere a disposizione, quindi toccherà ancora a Mario Rui scendere in campo. Nel Bologna invece, Donadoni ritrova invece Dzemaili e valuta se far giocare o meno l'attaccante Mattia Destro.