Antonio Santurro, terzo portiere del Bologna, possibile titolare in vista della sfida contro la Roma visto la squalifica di Mirante e un Da Costa non al meglio, parla al sito ufficiale rossoblù: "Adesso non ho la certezza che giocherò ma ci sono buone possibilità. Mi alleno e mi sto allenando per farmi trovare pronto. Il mio primo anno a Bologna sta andando benissimo, ho solo appunti positivi. La qualità degli allenamenti è alta, non ero abituato a questo livello ma mi sono adattato. Il gruppo mi ha accolto bene dall'inizio. Non è stato un problema essere dietro nelle gerarchie, gli stimoli ci sono sempre stati, anche se diversi visto che in passato ero sempre titolare. Un battesimo di fuoco con la Roma? Si, ma ognuno inizia a giocare con il sogno di giocare queste partite, è uno stimolo per fare meglio. Sto bene e mi sento pronto, poi come sempre il campo parlerà. Con la Roma sarà un impegno complicato ma faremo di tutto per portare a casa un risultato positivo"