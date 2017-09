Il primo atto di Joey Saputo al suo arrivo Bologna è stato quell'incontro coi tifosi a lungo rimandato. Il tycoon canadese mancava in città dal giugno scorso e, finalmente, ha accolto le richieste dei rappresentanti dei sostenitori, che lo volevano vedere per un "faccia a faccia" sul futuro della società. Come si legge su Tuttosport, Saputo ha confermato la sua linea, già ribadita in più occasioni e da cui non deflette di un millimetro: prima le infrastrutture, cioè la ristrutturazione del Dall'Ara, poi l'eventuale salto di qualità della squadra. Il presidente si è detto pure soddisfatto dell'inizio di stagione del Bologna, che segue quotidianamente da Montreal, confermando l'obiettivo minimo della salvezza ma ipotizzando anche un possibile risultato migliore dell'anno scorso. Il proprietario di Bologna e Impact tornerà con la famiglia per la visita di Papa Francesco, al quale ha offerto la location dello stadio con spese pagate.