Il Bologna sta vivendo una stagione non troppo brillante; la classifica di Serie A, infatti, vede i rossoblù solo al quattordicesimo posto. L'avvio a singhiozzo degli uomini di Donadoni ha convinto il presidente, Joey Saputo, ad intervenire a gennaio per puntellare la rosa. Il tecnico ex Parma ha già presentato le sue richieste alla società. In difesa il nome più caldo è quello di Lorenzo Tonelli, difensore classe 1990 del Napoli. Sarri, che ne aveva caldeggiato l'acquisto in estate, non lo ha mai schierato in campionato, ed il giocatore vorrebbe partire per mettere minuti nelle gambe. E proprio il Bologna starebbe pensando all'ex Empoli, che è seguito anche da altri club di A, per rinforzare la retroguardia. Secondo quanto riportato da Tuttonapoli.net il difensore potrebbe partire in prestito ma solo alla fine di gennaio, quando Koulibaly tornerà dalla Coppa d'Africa.