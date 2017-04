Vasilis Torosidis, grande ex di Bologna-Roma, ha parlato del match di domenica in una lunga intervista rilasciata al match program ufficiale giallorosso. "Stiamo abbastanza bene. Prima della sconfitta contro la Fiorentina della scorsa settimana, dove non abbiamo giocato bene, eravamo in forma. Abbiamo fatto due vittorie e giocato un buon calcio. Domenica sarà una gara dura, la Roma è una delle squadre più forti del campionato. I giallorossi stanno andando bene, fino alla gara contro il Lione potevano vincere tutto anche se ora non vivono un periodo facile. Per lo scudetto è dura, la Juventus è fortissima. Il rammarico è per il match con il Lione, è mancato pochissimo per ribaltare il risultato. Dzeko? Sapevamo che era fortissimo nonostante le difficoltà dello scorso anno, è normale aver bisogno di tempo per ambientarsi a una nuova realtà".