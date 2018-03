"Sarà sicuramente titolare Santurro, vista la squalifica di Antonio. E’ uno splendido ragazzo, a livello di professionalità è sicuramente nella top 3, arriva sempre prima, è sempre attento ad ogni piccolo particolare. E’ una chance che si è guadagnato e parliamo comunque di un portiere affidabile": a pronunciare queste parole non è uno qualunque ma il tecnico del Bologna Roberto Donadoni, solito a non sbilanciarsi nelle conferenze stampa pre-partita, con un messaggio forte e chiaro su chi proteggerà domani la porta contro la Roma.



Non è il primo e non è il solo ad essersi sbilanciato su questo giocatore: ci ha pensato prima l'allenatore in seconda Luca Gotti e poi il club manager Marco Di Vaio, entrambi con parole entusiaste nei confronti di un giocatore che sta dimostrando di essere un professionista esemplare. E allora, nonostante il recupero di Da Costa dall'infortunio, domani a difendere la squadra rossoblù al posto dello squalificato Mirante ci sarà il classe '92 Antonio Santurro.



Tanta la tensione per questo esordio contro una big come la Roma, forte l'entusiasmo da parte di chi ha per la prima volta la tanta agognata possibilità di esordire in Serie A. Concentrato e sereno, Santurro sta spiccando per la sua personalità e il suo costante atteggiamento è stato premiato. Non sarà per nulla facile giocare la prima partita quando davanti hai giocatori come Dzeko, Under e Perotti: il supporto di tifosi e compagni, infatti, sarà fondamentale per il terzo portiere rossoblù.



Per questo il più grande degli in bocca al lupo va a colui che comincia domani il vero e proprio cammino fra i "Grandi". In questa partita dove il Bologna è chiamato a mettere in campo una prova di coraggio e sacrificio, cercando di portare a casa il risultato, Santurro con il suo modo di essere potrà essere ed un esempio per tutti.