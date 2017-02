Basta alibi, basta applausi, basta giustificazioni a prescindere ad una squadra che in questo momento sta dimostrando di non avere né capo né coda. Dopo il record passivo di 7-1 contro il Napoli sabato scorso, il Bologna doveva dimostrare ieri sera contro il Milan di avere ritrovato un po' di carattere e grinta. Si chiedeva il risultato ed invece è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, maturata all'89' in nove contro undici. Fa più male oggi rispetto a domenica, è assurdo pensare che nemmeno in superiorità numerica il Bologna di Roberto Donadoni sia riuscito ad essere incisivo e addirittura abbia perso la gara all'ultimo minuto.



Cosa stia succedendo al Bologna è impossibile dirlo ma ora tutti sono sotto accusa, partendo dall'allenatore, passando per la squadra fino ad arrivare alla società. E' giusto progettare, è corretto guardare al futuro ma non bisogna mai dimenticare il presente: i tifosi chiedono di potere gioire, di avere delle soddisfazioni e invece domenica dopo domenica quello a cui si assiste è una barca senza remi che non sa più dove andare.



Diventare la barzelletta d'Italia non piace a nessuno, serve una presa di posizione forte come un ritiro che possa ricompattare un gruppo in netta difficoltà tecnica e gestionale. Due sconfitte maturate in questo modo non sono un caso, sono lo specchio di un problema esistente all'interno della squadra. Donadoni sta dimostrando di non avere le redini del gruppo, l'attacco non segna e la difesa sbaglia troppo. Come uscire da questo buco nero? Testa bassa e lavorare.