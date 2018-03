La sua stagione con la maglia della Spal non sta procedendo al meglio e al contrario il suo ritorno alla Sampdoria a fine stagione dopo le sole 9 presenze finora appare non solo probabile ma scontato. Se in campo Federico Bonazzoli non riesce proprio a ritrovare il sorriso dopo le premesse che lo lanciavano nell'elite del calcio italiano ai tempi dell'Inter, fuori dal campo la punta classe '97 si sta ampiamente consolando. Il motivo? La relazione con Angela Nasti va a gonfie vele.



Sorella della ben più nota Chiara Nasti, una delle tre top fashion blogger italiane insieme a Chiara Ferragni e Chiara Biasi, Angela sta seguendo le orme della sorella e avendo compiuto da poco 18 anni ha iniziato a "fatturare" grazie alle sue pagine social. Classica bellezza partenopea con fisico da pinup e sguardo che ammalia, i due stanno insieme da inizio anno quando, sui social, hanno ufficializzato la relazione. Che ne pensate? Eccola nella nostra gallery.