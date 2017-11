In vista della partita di domenica contro l'Inter, in programma alle 12.30, Sinisa Mihajlovic quest'oggi ha fatto sostenere ai suoi giocatori un allenamento all'ora di pranzo per simulare le condizioni della partita di San Siro. Mentre i suoi compagni provavano le tattiche da utilizzare contro i nerazzurri, Kevin Bonifazi anche quest'oggi ha svolto un allenamento personalizzato.



Il difensore ex Primavera è l'unico giocatore del Torino ancora infortunato, ma le sue condizioni stanno migliorando sempre più velocemente, tanto che Gigi Di Biagio lo ha convocato in nazionale Under 21 per i prossimi imegni dell'Italia. Bonifazi spera di poter recuperare già per la partita con l'Inter: la corsa contro il tempo per esserci a San Siro è iniziata.