Il campionato non è di certo iniziato come M'Baye Niang si immaginava: dopo aver rifiutato le super offerte dalla Russia per raggiungere Sinisa Mihajlovic al Torino, il suo nome è finito nelle cronache sportive solamente a causa delle tante prestazioni insufficienti che lo hanno fatto finire al centro delle critiche.



Domenica scorsa contro il Cagliari, per la prima volta da quando è approdato in granata, Sinisa Mihajlovic non ha schierato titolare Niang, tenendolo in panchina per tutta la partita. Contro l'Inter l'attaccante franco-senegalese rischia fortemente un'altra esclusione dalla formazione titolare: anche con il ritorno al 4-2-3-1 la presenza in campo del numero 11 granata è tutt'altro che certa.