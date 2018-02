Con ogni probabilità Kevin Bonifazi sarà costretto a saltare anche Torino-Crotone. Il giovane difensore centrale domenica scorsa non era neppure partita alla volta di Verona a causa di un infortunio patito nell'allenamento di rifinitura, un infortunio da cui non si è ancora ripreso come dimostra il fatto che anche questo pomeriggio ha svolto un allenamento differenziato rispetto a quello sostenuto dai suoi compagni di squadra.



Le condizioni di Bonifazi verranno valutate di giorno in giorno dallo staff medico del Torino ma la sua presenza domenica nella partita contro il Crotone (partita che la squadra di Mazzarri non potrà sbagliare) è in forte dubbio.