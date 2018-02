Domenica, nella partita contro il Crotone, l'allenatore del Torino Walter Mazzarri potrebbe essere costretto a dover fare a meno di Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano ha subito un infortunio alla caviglia nel corso del match contro il Verona e potrebbe non farcela a recuperare per la sfida contro la formazione calabrese. Se non ce la dovesse fare sono due le opzioni che il tecnico toscano ha a disposizione per il ruolo di mediano davanti alla difesa nel 4-3-3: Afriyie Acquah e Mirko Valdifiori. Daniele Baselli e Joel Obi verranno invece confermati come mezzali.



Tra il regista ex Empoli e Napoli e il mediano ghanese il favorito a una maglia da titolare è il secondo: Mazzarri preferisce infatti un giocatore di quantità, che faccia da diga davanti alla difesa, piuttosto che un regista puro. Per questo, se Rincon non dovesse recuperare, sarà Acquah ha ereditare il suo posto in campo.