Il difensore della Spal, Kevin Bonifazi ha dichiarato dallo stage della Nazionale a Coverciano: "Sergio Ramos mi fa impazzire, è un giocatore completo. Per me Ventura è un maestro. Non mi aspettavo questa chiamata, è stata una gioia incredibile. Non ci ho pensato due volte, e anche se ho dormito poche ore e poi ho fatto tre allenamenti, sono felice. Distrutto, ma felice. Nella vita ci vuole un po’ di follia e saper restare sempre sereni. Come ho trovato Ventura? Come era a Torino, solare, pacato, impegnato a insegnare i suoi concetti. Insomma, un maestro. L’unica differenza è di natura tattica: lì si giocava con il 3-5-2, il modulo in azzurro invece è il 4-2-4. Semplici mi sta aiutando a maturare. Io spero di tornare qui con la Nazionale maggiore. Sono a disposizione di Di Biagio, l'Under 21 ha già ottimi difensori, ma io ci sono e ci penso".



"Il mio futuro? Vorrei giocare in A. Se lo farò con la Spal sarò felice, se lo farò con il Toro ancora di più. Non possiamo più nasconderci, stiamo facendo qualcosa di davvero bello. Io uomo-mercato? Penso solo a fare il meglio possibile e a godermi questo momento. Poi vedremo cosa succederà, di sicuro voglio farmi trovare pronto per scegliere nel modo migliore per me e la mia carriera. E per riuscirci devo fare benissimo".



Il contratto di Bonifazi scadrà nel 2018. Come si legge su Tuttosport, attorno a lui si stanno già muovendo diversi club, pronti all'assalto. Tra questi c'è la Fiorentina, decisa a italianizzare sempre più la sua rosa e a prendere i migliori talenti nostrani.