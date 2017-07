Secondo quanto appreso da calciomercato.com,Secondo quanto appreso da Calciomercato.com è terminato l'incontro tra l'ad della Juventus Marotta e l'agente di Bonucci, Lucci.La famigliasi sarebbe già mossa per trovare casa a Milano. Secondo Sportmediaset Martina Maccari, moglie del centrale bianconero, già in settimana sarebbe stata in città, accompagnata da un agente immobiliare, per scegliere la sua nuova abitazione.- L'ex mental coach di LeonardoAlberto, ha pubblicato su Facebook un post indicativo sul futuro del difensore, ormai a un passo dall'approdo al Milan. Il post è stato in seguito rimosso, ecco il testo:Secondo quanto appreso daSecondo quanto riferito da Skysport la Juventus vuole 40 milioni di euro cash senza l'inserimento di contropartite tecniche. Accordo raggiunto, invece, tra rossoneri e giocatore, con ingaggio da 6 milioni di euro a stagione.I DETTAGLI -Esiste una certa distanza tra domanda e offerta ma la chiave sta nell'apertura di Marotta, che non vuole tenere in rosa giocatore scontenti ed è pronto a sedersi a parlare anche con un club italiano.La trattativa dell'estate ha preso il via, attesi importanti sviluppi in giornata, con un incontro in corso tra l'agente del calciatore, Alessandro Lucci, e l'amministratore delegato della Juve, Beppe Marotta.