Il difensore del Milan Leonardo Bonucci ha commentato a Sky Sport lo 0-0 sul campo dell'Aek Atene: "Con loro sono state due partite strane, ci lasciavano uomo contro uomo. In questi casi serve più personalità da parte del singolo. E' un buon punto, penseremo a vincere le altre due di Europa League e al campionato". Sul momento della squadra: "Quest'estate si è creato tanto entusiasmo, in campo andiamo noi. C'è da stare concentrati e dare il massimo. Vedo grandissima qualità in questa squadra, ci manca quel pizzico di sfrontatezza per fare il salto di qualità".



Infine, il capitano rossonero ha parlato del periodo di stop forzato dopo le due giornate di squalifica in campionato: "Ho lavorato, avevo bisogno di staccare la spina, sono contento della mia prestazione ma devo migliorare perché c'è ancora tanto da dare alla causa del Milan".