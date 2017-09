Fiducia immediata e fascia da capitano per Leonardo Bonucci. Le risposte sul campo non sono quelle che ci si aspettava però. L'ex difensore della Juve sta facendo fatica a inserirsi nella difesa rossonera. Chiariamo che i problemi in difesa non derivano da grossolani errori nella disposizione della linea difensiva o da una mancanza di organizazzione della squadra, ma da distrazioni da parte dei singoli. Senza dialogo e senza sintonia non si può andare lontano. Vedi l'ultima partita contro la Sampdoria in cui Zapata lancia il cugino Duvan in porta dopo l'intervento a vuoto di Bonucci. Stesso discorso per la terza partita di campionato in cui il gol del pareggio dell'Udinese è stato viziato da un grave errore di Alessio Romagnoli, che di fatto ha servito un assist d’oro all’attaccante Lasagna, che ha battuto facilmente Donnarumma. Bonucci che avrebbe dovuto diventare leader indiscusso e portabandiera di questo nuovo corso Milan non si sta dimostrando all'altezza della situazione.



POCA PERSONALITA' - E' vero che alla Juventus le partite non le vinceva da solo, è vero che la rosa era sicuramente di un altro livello ed è vero che non è facile prendere in mano le redini di una squadra totalmente rinnovata con una decina di nuovi innesti, ma dopo la sesta giornata di campionato non è contemplabile che un calciatore di tale calibro non sia in grado di imporsi almeno nel suo reparto. La personalità del difensore numero 19 si è vista solo a tratti in questo inizio di campionato. Il giocatore non si è dimostrato all'altezza delle aspettative soprattutto quando ha dovuto affrontare squadre e attaccanti di buon livello.



SOTTO PRESSIONE - Bonucci si trova ora sotto una lente di ingrandimento (come se non lo fosse stato fin dal'inizio) da parte dei tifosi e della società tanto più che, secondo il Corriere dello Sport, il difensore non godrebbe di grande stima all'interno dello spogliatoio del Milan.E' giunto il momento di prendere una posizione per l'ex juventino. Che si sia già pentito di aver lasciato Torino?