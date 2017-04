Tolisso, Verratti ed altre grandi firme. Ma la Juve lavorava e lavora anche per altri colpi a centrocampo, quelli pronti a diventare top in bianconero ed ancora giovani quanto basta per poter investire senza fretta. A tale proposito, il profilo di Seko Fofana ha convinto settimana dopo settimana gli uomini di mercato bianconeri: avviati e continui i contatti con il suo entourage, così come più volte c'è stato modo di parlarne con l'Udinese grazie a quel canale privilegiato da sempre solido. Poi, proprio in occasione di Udinese-Juventus quella frattura al perone ha inevitabilmente raffreddato la pista, in attesa di capire come e secondo quali tempi potrà recuperare al meglio Fofana. Ma sull'asse Torino-Udine si è continuato a parlare e tanto anche di un altro centrocampista che sembra sempre più perfetto per la causa juventina: quello Jakub Jankto che non sembra più volerne sapere di smettere di segnare. Tre gol nelle ultime tre partite, già cinque in questa stagione che lo ha visto gonfiare la rete anche contro Juve e Inter. Un'esplosione in fase realizzativa che accompagna una serie di prestazioni convincenti sotto ogni punto di vista, facendo seguito ad un campionato di serie B con la maglia dell'Ascoli contornato da ben 5 gol e 9 assist. Niente male per un ragazzo la cui carta d'identità recita 19 gennaio 1996 alla voce data di nascita.

IL SONDAGGIO – La Juve ha quindi mossi passi decisi verso l'ennesimo gioiello della scuderia di Giuseppe Riso: in attesa di capire se voler puntare forte su di lui da subito, l'intenzione di Marotta e Paratici è quella di provare quantomeno a bloccare il giocatore ed ottenere un'opzione nel momento in cui l'Udinese deciderà di venderlo. Un'ipotesi che potrebbe essere rimandata almeno di una stagione, considerando come nel frattempo procedano le trattative per un rinnovo che possa premiare le prestazioni di Jankto nonostante rimanga ancora oggi a tutti gli effetti uno dei giocatori meno pagati dell'intera serie A. E l'idea di lasciarlo ancora un anno a crescere in una bottega fidata come quella dell'Udinese, non spaventa affatto (anzi) la Juve nello sviluppo del proprio piano.

CONCORRENZA – Accelera dunque la Juve nella speranza di arrivare prima delle altre. Che sono tante e di livello. Primo in assoluto è stato l'Arsenal a seguirlo con grande frequenza fin da quando imperversava ad Ascoli. Poi l'esplosione in serie A ha convinto anche Inter e il Milan ufficioso di Mirabelli a chiedere informazioni, con anche il Toro fortemente interessato ma forse arrivato già troppo tardi considerando la valutazione che i Pozzo fanno di Jankto specialmente dopo che verrà firmato il rinnovo. Cifre che invece non spaventeranno la Juve.



