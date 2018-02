Massimo risultato con il minimo sforzo, nessun gol subito e striscia positiva che si allunga. Questa l'estrema sintesi di Milan-Ludogorets, e se in porta non c'è Gigio ma il fratello Antonio il risultato non cambia. Sorride Gattuso che tocca con mano la crescita della sua squadra partita dopo partita.



NEL SEGNO DI BORINI - Un mese da incorniciare quello di febbraio per Fabio Borini. Tre gol segnati, tra serie A ed Europa League, in poco più di 90 minuti giocati. Rimesso nel suo ruolo, quello di esterno d'attacco, il Pirata è tornato il giocatore visto al Liverpool, bravo nell'attaccare gli spazi e con un discreto fiuto del gol. Domenica tornerà a sedersi in panchina senza batter ciglio, lui che quando viene chiamato in causa non tradisce mai. Cuore, polmoni e professionalità: tre caratteristiche che lo rendono la prima riserva che tutti gli allenatori vorrebbero.



OK IL PREZZO E' GIUSTO - Un'altra conferma, un'altra risposta al tecnico e ai tifosi. Qualcuno di loro aveva storto il naso alla notizia dell'arrivo dal Sunderland. Pagava la retrocessione dei Black cats e qualche infortunio di troppo che lo aveva allontanato dal giro che conta. Borini non si è perso d'animo, ha stupito tutti fin dai test atletici estivi. A conti fatti, è anche la rivincità di Mirabelli: il riscatto obbligatorio fissato a 6 milioni si sta rivelando un vero affare.