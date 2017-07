Saranno i giorni di Borja Valero. Per entrare nel vivo e chiarire tutto, andare oltre quel comunicato della Fiorentina che mette lo spagnolo spalle al muro: se vorrà andare, dovrà dirlo in pubblico. Si fa a gara per la responsaibilità di un passaggio all'Inter che diventa sempre più probabile, ormai vicino da giorni e con un riscontro importante nelle ultime ore. L'agente di Borja Valero, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, ha ribadito alla dirigenza nerazzurra la volontà di andare avanti per il contratto da tre anni a 3 milioni a stagione già fissato coi nerazzurri.



NUOVA OFFERTA - Ausilio e Sabatini sono consapevoli che servirà una nuova offerta. Da mercoledì della prossima settimana ogni momento potrà essere quello buono, si può entrare nel vivo per rilanciare rispetto ai 5 milioni che non bastano ai Della Valle per cedere Borja Valero. Lo spagnolo si è esposto con il club e presto dovrà farlo in pubblico, a meno di ripensamenti clamorosi dopo la posizione della società: l'Inter è convinta, sa che il traguardo è vicino. E presto Spalletti avrà il centrocampista che voleva.