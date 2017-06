L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha analizzato a Radio Bruno Toscana la trattativa che porterebbe il centrocampista Borja Valero dalla Fiorentina all'Inter: 'La cessione di Borja Valero è cosa praticamente fatta, l’Inter ha dovuto aspettare almeno il primo Luglio per questioni di Fair Play finanziario: appena alzerà di poco l’offerta tutto si concluderà.. Non so cosa potrà dire il calciatore, è davvero una situazione particolare. Sarà un passaggio decisivo per la Fiorentina'