C’è un dato che su tutti stride con la sua natura: quello che indica i sette palloni persi. Roba a cui Borja Valero non ci aveva assolutamente abituato, anzi, a Firenze lo spagnolo era padrone del palleggio e scandiva a memoria i tempi della manovra. All’Inter ci è riuscito solo parzialmente nella prima parte della stagione, poi Borja Valero non ha più mostrato quell'autorevolezza nel possesso palla.



NÉ TREQUARTISTA NÉ REGISTA - Inizialmente sembrava fosse il ruolo da trequartista a causargli qualche difficoltà. Prima dell’arrivo di Rafinha, per evidenti esigenze, Spalletti ha affidato spesso proprio allo spagnolo le chiavi della trequarti, finendo per ingabbiarlo. “È uno che ha bisogno di giocare avendo il campo di fronte”, si diceva. Era vero in parte. Con l’arrivo di Rafinha, Borja Valero ha avuto molte chance per riprendersi il proprio ruolo, ma lì davanti alla difesa non sembra più avere quella lucidità necessaria per interrompere le trame avversarie e ripartire. E come detto prima, a dipingere un quadro della situazione poco gradevole, anche quei palloni persi.



VALUTAZIONI ERRATE - Una frenata che a giugno scorso era difficile da immaginare per tutti, soprattutto per Luciano Spalletti che lo ha fortemente richiesto alla società. Dai tocchi semplici ma mai banali di Borja Valero, il tecnico toscano voleva che l’Inter ripartisse, e invece è proprio lì che adesso la squadra si è arenata. In un centrocampo che fatica a cambiare passo, dove il tanto criticato Brozovic sembra di colpo essere diventato imprescindibile. Allora qualche errore di valutazione è stato commesso.