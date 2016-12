Nel corso della scorsa estate, Borja Valero è stato cercato dalla Roma su precisa indicazione di Spalletti. Ma lo spagnolo, forte di un legame con Firenze che va oltre il campo, ha scelto diversamente: "Non so se sia (un treno ndr) mai passato davvero e in ogni caso non ho voluto ascoltare - ha raccontato Borja Valero a La Gazzetta dello Sport - perché ho avuto la fortuna di poter scegliere".



E quando gli viene chiesto se calcisticamente parlando, vincere gli interessa ancora, il centrocampista risponde così: "Sicuro, però so bene che è molto difficile battere società più ricche, anche se ci voglio sempre provare. A cominciare dal Napoli, anche se non sarà facile con campioni come Callejon e Martens".