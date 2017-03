Il futuro di Borja Valero poteva non essere viola visto che a gennaio sono arrivate per lui offerte dalla Cina. La Fiorentina e Paulo Sousa non hanno posto il veto alla sua partenza, anzi erano già pronti a sacrificare lo spagnolo ritenuto ormai non più fondamentale. Luca Calamai a Radio Blu ha aggiunto: 'Per la Fiorentina era già tutto fatto per il passaggio di Borja Valero in Cina. Poi il giocatore non ci è voluto andare'. Dunque Fiorentina e Sousa avevano già ‘accompagnato alla porta’ Borja Valero che invece ha scelto nuovamente Firenze rimanendo in maglia viola almeno fino a giugno. Allora bisognerà capire se sarà ceduto in nome della rivoluzione di Pantaleo Corvino oppure se ci sarà ancora spazio per lui nella Fiorentina.