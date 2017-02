Simone Braglia, ex portiere del Genoa negli anni '90, è intervenuto ieri sera ai microfoni di Primocanale, analizzando l'attuale momento di difficoltà dei rossoblu: “Personalmente non sono preoccupato - ha detto l'indimenticato numero uno - certo è che i punti fatti nelle ultime partite e soprattutto i gol subiti non lasciano presagire nulla di buono per il prosieguo. Anche perché mi sembra che venerdì ci sia una partita topica”.



Neanche uno esperto come lui, tuttavia, riesce a darsi una spiegazione del periodo nero attraversato dai rossoblù: “Sicuramente l'aspetto psicologico ha la sua rilevanza - ha spiegato Braglia - Però avendo visto tutte le gare del Genoa, mi sorge una domanda: come mai giocatori con caratteristiche di corsa come Laxalt ed Edenilson oggi non corrono più? Forse il problema di questa squadra è un fattore sia fisico che mentale. Non vorrei però che ci fosse qualche altro problema a noi sconosciuto che interviene in un momento delicato a condizionare gli equilibri dello spogliatoio”.



Sui tanti gol subiti nelle ultime gare da calcio piazzato, Braglia prova a spezzare una lancia a favore dei suoi colleghi di reparto: “Il Genoa marca a zona ma sulle punizioni non c'è zona che tenga. Quando c'è un uomo libero va marcato. Ultimamente mi sembra che qualsiasi squadra giochi contro il Grifone arrivi troppo indisturbata a poter colpire in porta. A quel punto per il portiere è molto difficile intervenire”



​Braglia ha infine analizzato anche lo stagione dei due portieri alternatisi a difendere i pali del Grifone, Perin e Lamanna: “Tutti e due i portieri, Mattia precedentemente ed Eugenio in questo momento, hanno risentito dello stato attuale della squadra. Io ho sempre sostenuto che il metronomo della squadra è il portiere che para. Entrambi in questa stagione stanno parando meno bene rispetto agli anni passati”.