, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Palermo: "La mia e quella di Tedino sono squadre diverse sotto tanti punti di vista, ma questa è una partita che si prepara da sola. I ragazzi sanno benissimo chi troveranno di fronte. Il Palermo è una squadra davvero forte, c'è tanta voglia di affrontare i rosanero.I nuovi arrivati? Spalek e Curcio sono due ottimi giocatori, hanno bisogno di tempo per inserirsi. Sicuramente potranno dare una mano nel corso del campionato. Come sta Caracciolo? Lo abbiamo gestito bene durante questa settimana, ha avuto anche modo di riposare. Ha dato tantissimo in questa prima parte di stagione. Adesso però servono i gol di tutti, non solo quelli delle punte. Va benissimo che vadano in rete gli attaccanti, ma servono pure gli inserimenti dei difensori e dei centrocampisti".