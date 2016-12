Massimo Briaschi, attaccante del Genoa anni '80, e oggi procuratore di diversi calciatori, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni del presunto interesse mostrato dalle due genovesi per il suo assistito Kevin Lasagna: “Con la Sampdoria in effetti – ha confermato - ci fu qualche contatto la scorsa estate, ma poi non se ne fece nulla. Non escludo tuttavia che con la riapertura del mercato si possa riprendere il discorso laddove lo si era interrotto. Per quanto riguarda il Genoa, invece, io non ho mai sentito nessuno. Solo una volta, un paio d'anni fa, lo proposi alla dirigenza rossoblu che però non si mostrò interessata al ragazzo”.

Briaschi, dunque, smentisce le voci uscite negli ultimi giorni circa un possibile trasferimento in rossoblu dell'attuale attaccante del Carpi, confermando però l'interesse di diversi altri club: “Kevin è un ragazzo davvero fantastico – ha proseguito l'ex ala di Genoa e Juventus – non solo dal punto di vista sportivo ma anche personale, sono convinto che farebbe la fortuna di diverse squadre di Serie A. Ha già dimostrato lo scorso anno di poter dire la sua anche nella massima serie e anche in questa stagione in B, dove ha già segnato 8 reti, sta continuando a esibire doti notevoli. Non a caso in molti si stanno interessando a lui, e non soltanto in Italia, ecco perché non mi meraviglierei di vederlo cambiare maglia già il prossimo mese. In A ci sono almeno un paio di club che lo seguono molto da vicino e lo stesso vale anche per la Premier League inglese. Ovviamente tutti dovranno però fare prima i conti con il Carpi”.

Tornando al Grifone, Briaschi tira le somme dopo la prima parte di stagione: “A me il Genoa fin qui è piaciuto. E' evidente però che là davanti gli manchi qualcosa. Se poi, come sembra, Pavoletti dovesse veramente partire, allora sarebbe inevitabile per la società trovare un sostituto all'altezza. Simeone è bravo e sta sorprendendo tutti. Ma da solo, alla prima esperienza in A, ha già fatto fin troppo”.



Briaschi dispensa infine un consiglio al giovanissimo Pietro Pellegri, l'uomo della settimana in casa Genoa dopo il debutto record contro il Torino: “L'unica cosa che posso dirgli è quella di stare tranquillo e con i piedi per terra – ha concluso – conosco personalmente suo papà Marco e so che alle spalle può contare su una famiglia solida che saprà assisterlo e consigliarlo al meglio. I mezzi non gli mancano. Ma non bastano solo quelli per sfondare”.