Non solo colpi in entrata, Walter Sabatini e Piero Ausilio si stanno dando da fare anche per snellire la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, ad oggi ricca di esuberi ed equivoci tattici. Sulla lista dei partenti ci sono anche i nomi di Marcelo Brozovic e Jeison Murillo, anche se tra i due è necessario fare un distinguo.



L'INTER ABBASSA LE PRETESE PER BROZOVIC- Per quanto riguarda il centrocampista croato, almeno a oggi, non è arrivata alcuna offerta nella sede della società nerazzurra. Qualche discorso con l’Everton c’è stato, ma nulla che poi sia entrato nel vivo. Una richiesta di informazioni, niente di più. È importante evidenziare come anche le richieste dell’Inter nei suoi confronti siano molto calate: nonostante la clausola da 50 milioni di euro, la società di corso Vittorio Emanuele - per il croato - inizierebbe a prendere in considerazione offerte a partire da 20 milioni di euro.



DUE OFFERTE PER MURILLO - Diverso il discorso relativo a Murillo. Sul colombiano c’è interesse dalla Spagna e dalla Francia. Siviglia e Lille hanno mosso passi concreti, ma i primi si sono bloccati di fronte alle richieste d’ingaggio del difensore, mentre i secondi ha preso tempo e a breve potrebbero farsi nuovamente avanti. Anche per lui, l’Inter attende l’offerta giusta, che si aggira attorno ai 20 milioni. Dalla cessione di Brozovic e Murillo, quindi, i nerazzurri contano di incassare una quarantina di milioni, che garantirebbero una plusvalenza di circa 30 milioni totali.