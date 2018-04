Lautaro Martinez, De Vrij e Asamoah,: i nerazzurri sono al lavoro per il riscatto di Cancelo e Rafinha ma non solo, il prossimo obiettivo è rinforzare il centrocampo. Seil nome preferito da Ausilio e Spalletti, resta in corsa anche: entrambi obiettivi costosi, il Cagliari chiede 50 milioni per il classe '97 mentre l'olandese ha una clausola rescissoria da 45 milioni per liberarsi dalla Roma. Necessari dunque gli introiti derivati dalla qualificazione alla prossima Champions League e un sacrificio, che potrebbe anche cambiare la strategia sul prossimo mercato.Età diverse, prezzi simili, a far pendere la scelta dell'Inter da una parte o dall'altra potrebbero non essere solo questioni di progettualità ma anche legate alle uscite: in particolare, riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, tutto ruota attorno a. Il centrocampista croato si è imposto come metronomo nel 4-2-3-1 di Spalletti, ma non è ancora certo della permanenza : se dovesse partire, i nerazzurri si tufferebbero su Barella e sulle sue 'nuove' geometrie, qualora invece Brozovic dovesse rimanere allora Ausilio potrebbe decidere di optare per un mediano più muscolare e strutturato come Strootman. L'Inter riflette: tra Barella e Strootman l'ago della bilancia può essere Brozovic.