Dal tutti lo vogliono al nessuno lo piglia all’ultima prodigiosa evoluzione che lo vuole elemento imprescindibile e fondamentale per l'Inter e il gioco di Luciano Spalletti. Tutto questo è Marcelo Brozovic, negli ultimi anni vero e proprio emblema della discontinuità e tormento di molti allenatori transitati da Appiano Gentile, attratti dalle sue doti tecniche ma spaventati da quell’incostanza che quasi gli è costata la rottura con la tifoseria nerazzurra. Poi l’inattesa rinascita, merito suo, ma anche frutto del coraggio di un allenatore che ha messo mano alle proprie certezze, mutando alcuni convincimenti acquisiti nel tempo.



VETRINA MONDIALE - Spalletti era convinto che Brozovic davanti alla difesa sarebbe stato dannoso e invece procedendo per tentativi ha trovato la medicina. Forza della disperazione, che in qualche modo induce sempre alla sperimentazione. Così Brozovic è passato dall’essere oggetto del mistero a cardine del centrocampo, che senza di lui si era appiattito. Ma adesso quale sarà il futuro del croato? A fornire una risposta definitiva saranno sicuramente le ultime otto giornate di campionato, ma soprattutto la vetrina Mondiale, che potrebbe definitivamente sancire l’inversione di tendenza di un centrocampista che prometteva di diventare tra i migliori d’Europa e che poi si è ritrovato a lungo in un destabilizzante cono d’ombra.



CRESCE IL VALORE - Spalletti lo elogia, ma ad Appiano Gentile le riflessioni sono d’obbligo dato che c’è un bilancio da chiudere in pari e ad oggi non esistono incedibili. Sul contratto di Brozovic c’è una clausola per l’estero fissata a 50 milioni di euro, una cifra decisamente alta e che quasi sicuramente nessuno prenderà in considerazione in sede di trattativa. Ma di sicuro le ultime prestazioni fanno crescere il valore di Brozovic e se da qui al termine di campionato le sue performance si attesteranno sull’attuale livello di rendimento, l’Inter non chiederà meno di 25 milioni per sedersi a tavolino.