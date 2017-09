Un gol in Champions League è una vetrina di tutto rispetto. Aggiungiamoci poi che la regolarità di Bruno Fernandes in queste prime uscite con lo Sporting Lisbona è impressionante (è già arrivato a cinque gol in 8 partite, tra campionato e coppa), e potremo capire quanto siano felici in Portogallo di aver prelevato in estate il giocatore dalla Sampdoria.



Lo Sporting, che è una società quotata in borsa, è obbligato a rendere pubblici i propri bilanci e tra le varie voci è presente anche quella degli acquisti. Ciò permette di sapere quanto è stato pagato esattamente Bruno Fernandes: 9.690.000 euro. Alla Samp ne sono andati 8,5 per l'acquisizione del cartellino (4 subito e gli altri 4,5 rateizzati), 850mila euro sono stati versati in commissioni per agenti e intermediari, e 340mila sono entrati nelle casse del Boavista, per il cosiddetto 'meccanismo di solidarietà' che la Fifa garantisce alle società che hanno formato un giocatore. Per la Samp è una plusvalenza, perchè la valutazione complessiva del cartellino di Bruno Fernandes dall'Udinese fu di 6.894.000 euro.



La dirigenza blucerchiata, comunque, ha tutti i motivi per festeggiare l'esplosione del suo ex numero 10: il contratto con lo Sporting prevede un paio di milioni legati a obiettivi, gol e presenze. Cifre facilmente raggiungibili, scrive Il Secolo XIX, che consentiranno ai doriani un ulteriore ricavo dalla cessione del trequartista. E poi c'è la questione di un possibile trasferimento futuro. Lo Sporting ha posto su Fernandes una clausola da 100 milioni, se dovesse cederlo per la Samp è previsto un ulteriore 10% del valore dell'eventuale plusvalenza del prossimo trasferimento. Continuando così, è probabile che diventi un uomo mercato. Facendo la felicità dello Sporting, certo, ma pure della Samp.