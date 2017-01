Bruno Peres ha parlato a Roma Tv della partita persa contro la Sampdoria e del sogno scudetto che resta vivo: ''La Juventus si allontana, dobbiamo cercare di vincere le prossime partite per riprendere punti il più presto possibile. Dopo un po' di partite senza prendere gol, oggi ne abbiamo presi 3. Credo che fosse una gara da chiudere, siamo stati due volte in vantaggio. Poteva essere una giornata perfetta, ma abbiamo perso la partita. La squadra secondo me è stata bene in campo, ci sono mancate un po' di cose che abbiamo fatto nelle ultime partite, abbiamo concesso un po' di spazio e quando fai così le paghi. Siamo arrabbiati per questa sconfitta, non siamo stati bravi. Non ci hanno dato il rigore e il fallo per loro non c'era. Dobbiamo alzare la testa e lavorare, ci sono ancora tante partite''.