Gigi Buffon non si ferma mai. Nemmeno il tempo di tornare dall'Olanda dove ha fatto da chioccia alla prima da titolare di Gigio Donnarumma in Nazionale che a Torino è stato protagonista di un evento organizzato da Head & Shoulder. A tu per tu con Pierluigi Pardo, inevitabile partire quindi da una logica di testa e spalle: “Sono determinanti. Se vuoi mantenerti al alti livelli, la testa deve darti equilibrio e lucidità. Le spalle devono essere solide perché ci sono dei momenti personali che in una carriera ti possono schiacciare. Se le hai forti riesci a superare questo momento. Riesco a resistere al tempo”.

APRILE DI FUOCO - “Ci giochiamo tanto, però lavoriamo per questo. Ci sono dietro nove mesi di lavoro, per arrivare in questo momento con questa condizione. Parte bella, il motivo per cui facciamo questo lavoro. Vogliamo vivere questo finale di stagione da protagonisti. Arriviamo alla partita col Napoli come arrivano gli altri".



SUL CASO BARZAGLI - "Nulla da dire. Non ha lasciato il ritiro per mal di pancia o infortunio. Ha lasciato il ritiro per motivi personali, se poi è andato a cena ha fatto bene".





