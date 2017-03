1000 games !!! Ma quanta hai dovuto mangiare per arrivare lì !!! sei un fenomeno ti voglio bene @gianluigibuffon#ilovethisgame#legend#juventus#chiesa#capitano Un post condiviso da Patrice Evra (@patrice.evra) in data: 25 Mar 2017 alle ore 06:50 PDT

. Un traguardo importante, leggendario, per Gianluigi, capitano dellae della. A 38 anni non sarà, comunque, un punto d'arrivo, ma solo una tappa vista la fame di calcio che muove il numero 1 azzurro.Tra i tanti messaggi che sono arrivati a Gigi, uno dei più divertenti è quello di Patrice, suo compagno in bianconero. Questo il video, postato su Instagram, del terzino dell': "Gigioneee! Grande Gigi! Innanzittuto, mi manchi! Mi volevo congratulare perché mille partite, lo so quanta merda hai dovuto mangiare, che fenomeno. E' questo che la gente non sa, tutti i sacrifici che hai fatto per arrivare lì. Per questo ti rispetterò per sempre, sei una leggenda. Saltavi come un bambino do 15 anni negli allenamenti, e mi ha fatto capire 'Questo qua ha fame', è stato un piacere giocare con te. Grande! Capitano, hai trovato quello che mi ha disturbato in chiesa? Trovalo, e digli di non disturbarmi. Forza Gigi, grande Gigi! I love this game".