Una settimana dopo l'eliminazione in Champions League della Juventus ad opera del Real Madrid, Gianluigi Buffon ha perso una grossa occasione. Quella di redimersi rispetto alle dichiarazioni post-partita, per nulla in linea con il valore (umano e sportivo) che il portiere bianconero ha dimostrato dentro e fuori dal campo in tutta la propria carriera. E non si tratta delle parole in campo, la verve agonistica può portare a eccessi di veemenza, e neanche delle dichiarazione a caldo. Anzi, se vogliamo essere onesti, le dichiarazioni di Buffon contro l'arbitro Oliver, reo secondo Gigi di avere commesso un "crimine contro l'umanità". Ok, l'aggiunta dell'aggettivo "sportiva" a fine frase ridimensiona leggermente la dichiarazione ma a certi livelli, soprattutto se ti chiami Buffon e sei il capitano della Nazionale, non puoi non comprendere che le parole che usi hanno un'importanza abissale e una risonanza spaventosa se tocca la superficialità di alcune persone. Allora forse è bene ricordare a Gigi che un crimine contro l'umanità è un concetto serio, perché indica le azioni criminali che riguardano violenze e abusi contro popoli o perpetrati in danno dell'intera razza umana. Magari potrebbe ripassare la storia con testi ben più influenti e incisivi rispetto a un'intervista post-partita dopo un errore arbitrale in Champions League. Magari, ad esempio, con le note dei Specials e della loro "Free Nelson Mandela", si rinfrescherebbe la memoria su quanto accaduto in Sudafrica con la segregazione razziale dell'Apartheid. Poi potrebbe ascoltare qualche disco del premio Nobel Bob Dylan, da sempre in prima linea in difesa dei diritti umani, la cui famosa "Masters of War" si interroga sui massacri statunitensi contro i civili nella Guerra in Vietnam. Potrebbe poi ascoltare "Zombie" dei Cranberries (sul genocidio in Ruanda) e i tanti altri musicisti che hanno provato a sensibilizzare sulle stragi perpetrate da uomini nei confronti di altri uomini per questioni di razza, sesso o religione. Potrebbe essere l'occasione buona per entrambi, dopo questa listening session per fare marcia indietro rispetto a parole che sicuramente hanno pronunciato senza cattiveria ma, di certo, con un'immensa superficialità.