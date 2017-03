Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Squadra in procinto di vincere un titolo oppure in difficoltà? Niente paura, in men che non si dica (ormai ci siamo abituati) ecco apparire la sexy tifosa del momento pronta a spronare e incitare club e tifosi promettendo, solitamente, un succoso spogliarello.

Questa volta, invece, niente striptease ma scatti hot sì, e in abbondanza anche, per riportare il buon umore a giocatori e fan.



La squadra in questione è quella del Cruz Azul purtroppo al penultimo posto nella Primera messicana a pari punti con altri tre club, mentre la bella tifosa corsa in aiuto dei suoi beniamini si chiama Daniela Fainus, conduttrice televisiva e modella, che sul suo profilo Instagram si è prodigata a pubblicare una serie di foto davvero interessanti proprio nel tentativo di ridare un certo... vigore a calciatori e supporter.

Ama il fitness ( tra l'altro i suoi frequenti allenamenti fanno sempre il pieno di like) ed è laureata in marketing, ma ciò che più colpisce di Daniela sono altre doti, per esempio quelle che hanno indotto la rivista H Para Hombres a volerla sulla copertina di marzo e a dedicarle un servizio mozzafiato all'interno, a prescindere dal fatto che il suo sex appeal possa riuscire o meno ad allontanare il club celeste dalla retrocessione.

Un post condiviso da Daniela Fainus (@danielafainus) in data: 20 Feb 2017 alle ore 10:38 PST

Un post condiviso da Daniela Fainus (@danielafainus) in data: 16 Mar 2017 alle ore 13:08 PDT

Un post condiviso da Daniela Fainus (@danielafainus) in data: 9 Mar 2017 alle ore 08:56 PST

Un post condiviso da Daniela Fainus (@danielafainus) in data: 25 Dic 2016 alle ore 15:08 PST

Un post condiviso da Daniela Fainus (@danielafainus) in data: 6 Mar 2016 alle ore 09:52 PST

Un post condiviso da Daniela Fainus (@danielafainus) in data: 1 Giu 2016 alle ore 09:54 PDT

Un post condiviso da Daniela Fainus (@danielafainus) in data: 1 Nov 2016 alle ore 13:11 PDT

Un post condiviso da Daniela Fainus (@danielafainus) in data: 5 Mar 2017 alle ore 09:45 PST

Un post condiviso da Daniela Fainus (@danielafainus) in data: 1 Mar 2017 alle ore 07:02 PST

Un post condiviso da Daniela Fainus (@danielafainus) in data: 15 Giu 2016 alle ore 12:37 PDT

Un post condiviso da Daniela Fainus (@danielafainus) in data: 3 Feb 2017 alle ore 13:27 PST