Nonostante la giornataccia di domenica, al 'Cholito' Simeone il Bel Paese sta portando davvero bene, non solo si sta conquistando sempre di più le luci della ribalta consacrandosi bomber con la maglia del Genoa, ma anche trovato l'amore!

E' stato lo stesso calciatore argentino a confessarlo al settimanale Diva e Donna, raccontando di essersi innamorato di Elisabetta Galimi, ex volto di Sportitalia.

I due si frequentano solo da alcuni mesi, ma stando agli amici vicino alla coppia il loro non è un semplice flirt, in quanto avrebbero realmente intenzioni serie. Lui vive a Genova lei a Milano, città dove sono stati di recente paparazzati insieme romanticamente abbracciati, lui corre sul campo lei negli studi televisivi, ma il sogno della conduttrice rimane il cinema.



UNA TIFOSA DOC - Bellissima con un fisico da urlo e due occhioni ammalianti, Elisabetta adora viaggiare, fare shopping con le amiche e stare con la sua cagnolina. Chiaramente, immancabile la passione per i social e spesso si affida ai suoi amati followers per la scelta degli outfit. Si definisce una ragazza semplice, della porta accanto, ma al tempo stesso determinata, tanto determinata da non aver mutato (cosa che le fa onore) fede calcistica in nome dell'amore. E non ci pensa nemmeno, infatti, udite udite, se l'amato sforna gol rossoblù, la sua squadra del cuore ha ben altri colori... bianconeri.

Da vera e grandissima tifosa fin da piccola quale è, l'inno di Elisabetta è uno soltanto: 'Juve, storia di un grande amore', con buona pace del Cholito, perché si sa... la fede non si cambia, nemmeno per amore!





