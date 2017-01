Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Questa ancora ci mancava... Melissa Satta splendida ex velina, modella, showgirl, moglie, mamma, nonché regina tra le wags, ma nel ruolo di professoressa, dall'alto di una cattedra universitaria, era difficile da immaginare, eppure i ragazzi che seguono il Master in Management e Comunicazione del Beauty e del Wellness allo IULM, la Libera università di lingue e comunicazione di Milano, hanno avuto la fortuna di godersela proprio nelle vesti di insegnante per un giorno: aula gremita e studenti entusiasti di avere una prof così a far loro lezione!



La signora Boateng, mamma di Maddox, è stata infatti invitata a raccontare la sua esperienza nel mondo dei media e della televisione; del resto chi meglio di lei per dare il buon esempio? Copertine, tv, un seguitissimo blog e il ruolo di wag, tutto personificato alla perfezione da Melissa, che ha svelato la chiave del suo successo: “La precisione, il rispetto reciproco, l'attenzione ai dettagli e l'impegno sono i fattori che portano al raggiungimento degli obiettivi”, ha raccontato la Satta, felicissima di incarnare per un giorno la prof dei sogni e di poter dare il suo contributo ai ragazzi.

Non poteva dunque mancare la foto ricordo con tanto di dedica: “Spero di aver lasciato anche solo un piccolo aiuto a questi meravigliosi studenti. In bocca al lupo per il futuro”.





