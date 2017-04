Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





E' stata una gravidanza avvolta nel mistero quella di Irina Shayk: mistero sul sesso, mistero sul nome e mistero sul pancione mai visto.



La modella russa, ex fidanzata storica del quattro volte Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo, ha avuto la prima figlia, Lea, dall'attore Bradley Cooper che ha scelto il nome della bimba, a metà marzo, ma i neo genitori sono riusciti a tenere tutto top secret, al fine di proteggere la loro intimità, fino alla prima settimana di aprile.

Nessuna foto con il pancione prima - l'unica rotondità, se così si può definire, è stata immortalata durante la sfilata di Victoria's Secret tra una trasparenza e l'altra - e tanto meno qualche foto di Irina dopo il parto fuori forma o alle prese con qualche chilo di troppo da smaltire, il primo scatto da mamma pubblicato ieri su Instagram è infatti da urlo: in piscina, sdraiata con indosso un bikini nero, la supermodella è come sempre sexy, bellissima e sfoggia un fisico tornato già praticamente perfetto.

Congratulazioni ad entrambi e un benvenuto alla piccola Lea!