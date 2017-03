Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Ore di appostamento per una foto o un autografo con i giocatori della squadra del cuore? Calciatori del tutto snobbati, e a ragion veduta, se al loro seguito spicca una fisioterapista del genere che ruba la scena ai protagonisti, tanto che molti tifosi scavalcano addirittura le transenne durante le partite pur di farsi un selfie con lei.



E' quanto sta accadendo in Guatemala, da quando il Deportivo Suchitepéquez ha assunto la splendida Laura Bariatti per vegliare sui propri calciatori.

Specializzata nel trattamento dei traumi e nella fisioterapia respiratoria, per la 25enne venezuelana il calcio è sempre stata una passione e quando ha saputo da un giocatore del Deportivo che stavano cercando un fisioterapista non ha fatto altro che inviare il suo curriculum: vista e presa!

Un ottimo acquisto che in men che non si dica ha fatto il giro del web, portando bene al Suchitepéquez, che ora grazie a lei è finito sotto le luci dei riflettori.



Il club non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori, ma il talento, carisma e sorriso della ragazza (e anche altro) stanno risollevando il morale a calciatori e tifosi: ben vengano le donne nello sport!

