La seconda giornata di Bundesliga si apre con la sfida tra Colonia e Amburgo, che alle 20.30 scenderanno in campo al RheinEnergieStadion. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta rimediata nella prima di campionato contro il Borussia Monchengladbach, mentre l'Amburgo scenderà in campo questa sera per strappare altri tre punti, dopo la vittoria contro l'Augusta, e conquistare, almeno per una notte, la testa della classifica in attesa delle partite di domani.